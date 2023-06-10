ABD'ye tüm zamanların en yüksek ihracatı

Türkiye'nin, ticarette stratejik ortağı olan ABD'ye dış satımı rekorlara imza atıyor.

25 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin Türk ürünlerine yoğun talebi sürüyor. Türkiye, dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini korurken, iki ülke arasında yatırım ve ticaretin artması Türkiye'nin ülkeye dış satımında daha etkili sonuçlar almasını sağladı.

Merkezleri ABD'de olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren ABD şirketlerinin Türkiye'deki ticari faaliyetlerini daha kapsamlı hale getirmesiyle ABD'nin Türk ürünlerine talebinde zirveler görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 1 milyar 108 milyon dolarla ABD'ye tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarken, ABD'nin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 5,1 oldu.

Böylece mayıs ayında ABD Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında 20 milyon 745 bin dolar arttı.