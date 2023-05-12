7 sektör ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 80 milyar 873 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise ocak-nisan döneminde yüzde 7,4 azalışla 58 milyar 196 milyon dolara indi. Küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin ihracata olumsuz yansımalarının hissedilmesine karşın sanayi bünyesinde ihracat rekoru kırarak öne çıkan sektörler oldu.

Sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 72'ye ulaştı.

Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii, iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatını gerçekleştirdi.

Deri ve deri mamulleri 716 milyon 608 bin dolar, otomotiv endüstrisi 11 milyar 310 milyon dolar, elektrik ve elektronik 5 milyar 220 milyon dolar, makine ve aksamları 3 milyar 637 milyon dolar, mücevher sektörü 2 milyar 157 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii 1 milyar 507 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 2 milyar 317 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 4 aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Bu yılın 4 ayında deri ve deri mamulleri yüzde 4,1, otomotiv endüstrisi yüzde 11, elektrik ve elektronik yüzde 6,2, makine ve aksamları yüzde 8,9, mücevher sektörü yüzde 19, savunma ve havacılık sanayii 12,7, iklimlendirme sanayii yüzde 3,2 ihracat rakamına ulaştı.