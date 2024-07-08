Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevikel, üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyonist ortama dikkat çekti. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Haziran’da yüzde 1,38 ve yıllık yüzde 50,9 artan üretim endeksi sanayimizin farklı sektörlerinde gözlenen değişimlerle, özellikle üretim maliyetlerindeki artışların kontrol altına alınması ve fiyat istikrarına ulaşılmasıyla sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Bu süreçte kararlılıkla atılan adımların dezenflasyon süreci ile kalıcı refah artışını sağlayacağına inanıyorum.”