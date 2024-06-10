AYDIN DAĞTEKİN

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD), temiz çevre ve temiz üretime dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın 7’ncisinde kazananlar açıklandı. Bu yıl yenilenen formatıyla daha etkin bir duyarlılık döneminin hedeflendiği yarışmada, Vanelli Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş. birincilik ipini göğüslerken, BEYÇELİK GESTAMP Otomotiv San. A.Ş. ikincilik, ÇEMTAŞ Çelik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş üçüncülük ödülünü aldı.

BTSO’da düzenlenen törende konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD olarak Mesleki Eğitim, Çevre ve Gençlik ana başlıklarında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu zamana kadar çevre yarışmamızın amacı, çevreci üretim konusunda farklılık yaratmaktı. Ancak çevre odaklı büyüme stratejisini benimseyen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın devreye girecek olması ile, şirketlerin mevcut pazarda varlıklarını devam ettirebilmeleri için, sadece yasal mevzuata uymanın ötesinde yapmak mecburiyetinde oldukları kriterler var. Bunlar Doğal Kaynak Kullanımı, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Çevre Dostu Ürün Üretimi. Gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ön hazırlık, gerek yeşil OSB kriterlerine uyum kapsamında, farkındalık yaratmak için yarışmamızın değerlendirme formatını yeniden düzenledik. BOSİAD olarak bu yıl şirketlerin çevresel performanslarını uluslararası ESG skorlamalarının bazılarını referans alarak değerlendirdik. Bir de üst yönetim tarafından sahiplenmiş projelere önem verdik. Üst yönetimin sürecin içerisinde olması, uygulanabilirlik potansiyelini arttırıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin en temel hakkıdır. Ne yazık ki modern insan, kendini doğanın hâkimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan yaşamını sürdürebilir, fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız. Yarışmaya katılan tüm Bursa OSB firmalarımıza teşekkür ediyoruz.”

Yeşil OSB Bursa’da hayat bulacak

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde böyle bir etkinliğin yapılmasının anlamlı olduğunu vurgularken, “Çevreyi korumak her birimizin sorumluluğudur. Çevre, hava kirliliği, su kaynaklarının azalması, iklim değişikliği, orman yangınları ve kuraklık aslında tüm dünyanın sorunu haline gelmiş durumda. Bursa’nın yeşil sanayide öncü ve örnek bir şehir olmasını hedefliyoruz. Bu noktada Yeşil OSB inşallah Bursamız’da hayat bulacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Geceye konuk konuşmacı olarak katılacağı duyurulan Verimder İcra Kurulu Başkanı ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, uçağının rötar yapması nedeniyle zoom üzerinden salona bağlanarak ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yol Haritası’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından, Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’na katılarak çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine katkı koyan şirketlerin adına Kahverengi Cadde’deki yeşil alana dikilen fidanların sertifikaları, firma temsilcilerine BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Şahin, BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Cem Türkün ve Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım tarafından takdim edildi.

İşte kazanan firmalar

Konuşmalar ve plaket töreninin ardından ödül törenine geçildi. Bu yıl yenilenen formatıyla daha etkin bir duyarlılık dönemi başlatmayı hedefleyen yarışmada Vanelli Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş. birinci olurken, BEYÇELİK GESTAMP Otomotiv San. A.Ş. ikincilik, ÇEMTAŞ Çelik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş üçüncülük ödülünü aldı. Vanelli'nin ödülünü Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün ve Vanelli Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Strateji Direktörü Sadi Cem Türkün; AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay ve BOSİAD Başkanı Rasim Çağan'ın elinden aldı. Beyçelik Çevre Birimi Lideri Veli Kuştepe ile Çevre ve İş Güvenliği Müdürü Yusuf Topaloğlu ikincilik ödülünü BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’dan alırken; üçüncü olan ÇEMTAŞ’ın ödülü Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gök tarafından Bursa Çimento Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Gilbert Noel Claude Natta ve ÇEMTAŞ Genel Müdürü Nuri Özdemirel’e verildi.