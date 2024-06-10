Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), sanayide sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir organizasyona imza attı. BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi’nin “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” ana temasıyla düzenlediği ve alanında Türkiye’nin en kapsamlı buluşmalardan birisi olan Uludağ Çevre Forumu, Bursa Businnes School ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi öncülüğünde bu yıl ilk kez, "Yeşil Üretim, Temiz Gelecek" temasıyla düzenlenen Uludağ Çevre Forumu’nun ilk günü 'AB Uyum Sürecinde Sanayiye Yönelik Finansman Kaynakları' ve 'Sanayide Sürdürülebilir Su ve Atık Su Yönetimi' oturumlarıyla tamamlandı. İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School’da düzenlenen Uludağ Çevre Forumu’nun açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, yeşil dönüşümün, günümüzde üreticiden tüketiciye, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar, herkese sorumluluk yükleyen ve hiç kimse için ertelenemez bir gündem başlığı haline geldiğini söyledi.

Fırsatlara çevirebiliriz

Bu konuda atılan en önemli somut adımlardan birinin, küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlandırmayı hedefleyen Paris İklim Anlaşması olduğunu söyleyen Batmaz, şunları kaydetti:

“Rekabet gücünüzü korumanın yolu, artık yeşil dönüşüm ekseninde kurgulanıyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 42'sini, ithalatımızın da yüzde 32'sini AB ülkeleriyle gerçekleştiriyoruz. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği pazarlarında rekabet gücümüzü korumak için sektörlerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine uyumunu hızla gerçekleştirmek zorundayız. Özellikle üretimin büyük bölümünü üstlenen küçük ve orta ölçekli firmalarımızın, yeşil dönüşüme ve karbon emisyonunu azaltmaya geçiş sürecinde bilgi ve finansman desteğine ihtiyacı var. Bununla birlikte yeşil dönüşüm sürecindeki işletmelerimizin bulundukları yerlerde, yaptıkları makine ve ekipman yenileme, enerji, geri kazanım, atık kullanımı gibi yatırımlar, ayrı bir başlık altında bölge ve şehir farkı gözetilmeden teşvik edilmelidir. Bu hamleleri gerçekleştirdiğimiz takdirde 2026 yılından itibaren AB ile ticarette tüm sektörlerimiz için devreye alınması beklenen sınırda karbon vergisi, ülkemiz için tehdit değil fırsat haline gelecektir.”

Sürdürülebilir çevre

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç da, sivil toplum kuruluşlarının amacının sürdürülebilir ve yenilebilir bir çevre oluşturmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar süregelen ekonomi sistemin üret, kullan, at şeklinde olduğunu belirten Vedat Kılıç, “Bu eylemler günün sonunda iklim krizlerine dönüştü. Üretim ve tüketim konularında ciddi bir atık oluşturuyoruz. Atıklarımızı sanayi yönünde yeniden işlememiz durumunda hem ekonomi hem de çevre açısından gelişebiliriz” dedi.

DOSAB’a plaket verildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi’nin sanayide sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” ana temasıyla düzenlediği Uludağ Çevre Forumu, 5-6 Haziran 2024 tarihleri arasında Kirazlıyayla’daki Bursa Business School’da gerçekleştirildi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), gümüş sponsor olduğu forum kapsamında fuaye alanında bir stant kurdu. Forum açılışında sponsorluk katkısı nedeniyle verilen plaketi, Bölge Müdürü Serhat Şengül aldı.