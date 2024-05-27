Otobüs dünyasındaki en son yeniliklerin ve trendlerin ortaya çıkarıldığı, sergilendiği ve önde gelen global markalardan yerel start-up'lara kadar birçok firmanın yer aldığı bir platform olan Busworld fuarı, bu yıl Türkiye’de düzenleniyor. HKF Fuarcılık’ın organize ettiği ve İstanbul’da 29-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara, 129’u Türkiye’den olmak üzere toplamda 164 firma katılacak.

Busworld hakkında

Busworld, otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisine yönelik fuarların pazar lideri konumunda. 1971’den beri Avrupa’da (Brüksel), Türkiye’de (İstanbul), Güneydoğu Asya’da (Jakarta), Orta Asya’da (Nur-Sultan-Kazakistan), Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da (Arjantin - Buenos Aires) BUSWORLD Fuarları düzenleniyor. Fuar, konferanslar ve online seminerlerle birçok sektör mensubunu bir araya getirerek, tanışmasını, iş yapmasını ve bilgi alışverişinde bulunmasını sağlıyor.