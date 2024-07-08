BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, “İş dünyasının temsilcileri olarak yeni vergi paketi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda önemsediğimiz husus, adaletli bir vergi sisteminin varlığı, etkin ve kapsayıcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir” dedi. Küçükkayalar, şunları dile getirdi:

“Gözlemlediğimiz kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanımız da bu konu üzerinde özellikle durmaktadır. Kamuoyunda tartışma ortamı bulan bahse konu vergi paketinin, toplumun tüm kesimleri üzerindeki ekonomik yükü daha da artırmasından endişe etmekteyiz. Umudumuz ve beklentimiz düzenlemelerin etkin, adaletli ve kapsayıcı olmasıdır.”

Küçükkayalar, ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için tüm kesimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini de dile getirerek, “Oluşacak ortam üretimin yavaşlamasına ve istihdam kaybına yol açmamalı, aksine üreterek ve mümkün olduğunca katma değerli üretim alanlarını artırıp, onları daha fazla destekleyerek bu kriz ortamından çıkılması sağlanmalıdır” dedi.