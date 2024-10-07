EKOHABER ÖZEL

Enerji başta olmak üzere yüksek girdi maliyetleri, enflasyonla kıyaslandığında düşük kalan döviz kuru, Çin baskısı gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçen tekstil sektöründe Türkiye’nin lider şehirlerinden olan Bursa’nın tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı zenginliği tüm dünyaya tanıtmak ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Bursa Textile Show, firmaları ve sektör paydaşlarını bir kez daha buluşturmaya hazırlanıyor.

KFA Fuarcılık’ın profesyonel organizasyonu ile yılda iki kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, BTSO iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonu ile 9-11 Ekim 2024 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde organize edilecek.

Trend alanları, seminerler, defile organizasyonları

Bursa Textile Show, kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticilere yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları oluşturmak ve iş ortaklıkları sağlamayı hedefliyor. Türk tekstil üreticilerinin ürünlerini sergilediği fuar, hem ziyaretçilere hem de katılımcılara tasarım ve trendlerin ön planda olduğu iş odaklı bir deneyim sunuyor. Firmaları nitelikli alıcılarla buluşturan Bursa Textile Show ayrıca trend alanları, seminerler, defile organizasyonları ve daha birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.