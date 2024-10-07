Dilek Atlı

Özel Hayat Hastanesi’nde yapılan organizasyonda Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve etkilerine yönelik bilgilerini paylaştı. Meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu hatırlatan Op. Dr. Servet Yetgin, “Her 8 kadından 1’i, meme kanseri riski taşıyor. Her yıl 2 milyon kişi meme kanseri olurken bu oran ülkemizde 20 ile 28 bin işi arasında değişiyor. Bu hastalığı toplum olarak hepimiz ciddiye almalı, gereken önlemleri almalıyız” dedi. Meme kanserinde risk faktörlerinden de bahseden Op. Dr. Servet Yetgin kadın olmanın en önemli risk faktörü olduğuna , genetik özellikler, obezite, alkol ve sigara kullanımının risk doğurduğuna işaret etti. Her kadının kendi kendine meme muayenesi yapmasının önemine de dikkat çeken Yetgin, periyodik olarak yapılan muayenelerin erken teşhis konusunda oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Topluma yön veren kadınlarımızın, sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor” derken, Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar ise kadına dokunan her çalışmada öncü olmaya devam edeceklerini ifade etti.