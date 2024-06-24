Tekstil sektörünün dünya genelindeki en önemli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Paris ve Texworld Evolution Paris fuarları gün sayıyor. Texworld Evolution Paris 30 Haziran – 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında, Premiere Vision Paris fuarı da 2– 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Texworld Evolution Paris’e 2023 yılında 34, bu yıl ise 12 firma katılırken Premiere Vision Paris’te geçen yıl Bursa 59, bu yıl ise 36 firma stant açacak.

GÖKSEL BAŞARAN - AYDIN DAĞTEKİN

Yeni ürünler Premiere Vision Paris’te sergilenecek

Premiere Vision Paris fuarına, sektörün önde gelen merkezleri arasında yer alan Bursa’dan 36 firma katılarak, son trend ürünlerini gözler önüne serecek. Fuarda, Türkiye genelinde ise 175 firma stant açmaya hazırlanıyor. 2023 yılında düzenlenen fuara Bursa’dan 59 firma katılırken bu yıl ise 36 firma stant açacak.

Premiere Vision Fuarı moda dünyasının profesyonellerini bir araya getiriyor. Hazır giyim, aksesuar ve ayakkabı koleksiyonlarının sergileneceği fuara, tasarımcılardan üretim sorumlularına ve marka yöneticilerine kadar sektörün önde gelen isimleri katılacak. Dünyanın 45 ülkesinden 1.300 firmanın katılacağı fuar, moda sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri ortaya koyacak. Premier Vision Paris’e Türkiye başta olmak üzere İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı Kuzey Afrika ve Asya’dan da çok sayıda firma katılım sağlıyor.

Premiere Vision Paris’e katılan Bursalı firmalar

ASY Kumaş

Barutçu Tekstil

Batmaz Tekstil

Beztaş Tekstil

Bz Jacquard

Colorwayxpress

Elyaf Tekstil

Erez Grubu

Erşat Tekstil

Ezgi Tekstil

Güldoğan Tekstil

Hantaş Tekstil

Hmk Tekstil

İlay Tekstil

İpeker Tekstil

Işıksoy Tekstil

Kayaoğlu Tekstil

Kotonteks

Küçükçalık

Luno Tekstil

Mac Tekstil

Marsala

Monarch Jacquard

Monarch Tweeds

Nilba Tekstil

Özçimen Tekstil

Özel Tekstil

Pakipek Group

Parlamış Atadan Tekstil

Seriko Trup

Sönmez ASF

Sönmez Rasel Teknik

Tekstaş Tekstil

Türkay Tekstil

Yekpa Tekstil

Yeşim Danteli - Nurel Tekstil

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Texworld’e Bursa’dan katılımcı sayısında ciddi düşüş var

Texworld Evolution Paris ise bu yıl 26’ıncı yılını kutlarken moda endüstrisine yönelik önde gelen ticaret fuarlarından olan Texworld Evolution Paris Fuarı’na yaklaşık 20 ülkeden 1.300 firma katıldı. 2023 yılının aynı tarihlerinde düzenlenen fuarda Bursa’dan 34 firma katılırken bu yıl ciddi bir düşüş yaşandı ve 12 firma yer aldı.

Техwоrld tісаrеt fuаrı (Техwоrld Еvоlutіоn Раrіѕ), mоdа еndüѕtrіѕіnіn öndе gеlеn tісаrеt fuаrlаrı аrаѕındа уеr аlıуоr. Раrіѕ Lе Воurgеt Ѕеrgі Меrkеzі'ndе düzеnlеnеn уıllık bіr tісаrеt fuаrıdır. Çоk çеşіtlі tеkѕtіl ürünlеrі, dоnаnımlаr vе hіzmеtlеr ѕunаrаk ѕеktörün tеmеl kауnаk рlаtfоrmlаrındаn bіrі оlаrаk hіzmеt vеrmеktеdіr. Каtılım оrаnlаrı gеnеllіklе 11 bin 500 kаtılımсıуı аşıуоr; уаklаşık 1.500 kаtılımсı fіrmа vе 40 bin metrekare fаzlа bіr еtkіnlіk аlаnınа 10 bindеn fаzlа zіуаrеtçі kаtılıуоr. Zіуаrеtçі/ѕаtın аlmа grubunun yüzde 94'ü kаrаr vеrісіlеrdеn оluşuуоr vе yüzde 91'і уеnі tеdаrіkçіlеrlе tаnışmаk іçіn zіуаrеt еdіуоr. Техwоrld fuаrı fаrklı ѕеktörlеrdеn tеmѕіlсіlеrіn іlgіѕіnі çеkіуоr. Вunlаrа mоdа, tеkѕtіl , gіуіm іmаlаtı, реrаkеndе, dеrі gіуіm vе fіtnеѕѕ ѕеktörlеrі dаhіldіr.

Texworld Fuarı’na katılan Bursa firmaları

Akdem Tekstil

Arasan Tekstil

Arsor Tekstil

Bisem-Paradise Tekstil

Erka Kumaş

Hazır Kumaş

İrfan Aydemir Tekstil

Özer Jacquard

SD Acar Tekstil

Şahsa Tekstil

USK Tekstil

Uğurluoğlu Tekstil

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.