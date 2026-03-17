Bursa sanayisinin geleceğine yön verecek başlıkların kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, verimlilik odaklı üretim anlayışı, dijital dönüşüm süreçleri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, Bursa iş dünyasının rekabet gücünü artıracak iş birlikleri ve stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Buluşma, Bursa iş dünyasının güçlü birlik ruhunu ve ortak akıl kültürünü bir kez daha ortaya koydu. Şehrin üretim gücünü temsil eden OSB ve SİAD başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı, kurumlar arası dayanışmanın ve birlikte hareket etme kararlılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Toplantıda, Bursa’nın ekonomik dinamizmini daha ileri taşımak amacıyla oluşturulan istişare zemininin büyük önem taşıdığı vurgulandı. İş dünyası temsilcileri, kentin üretim kapasitesini güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesi için ortak çalışma iradesini yineledi.

Yetkililer, Bursa iş dünyasının aynı hedef etrafında kenetlenmiş güçlü desteğini görmenin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, OSB ve SİAD başkanlarına katkıları ve kente değer katan projelere sundukları destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantının, Bursa’nın üretim gücünü, birlik ve beraberliğini ve ortak hedeflerini daha da ileri taşıyacak çalışmalar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu belirtildi. Bursa iş dünyasının önümüzdeki süreçte de aynı inanç ve kararlılıkla ortak projeler üretmeye devam edeceği ifade edildi.

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin geleneksel iftar programı, Bursa Business School’da gerçekleştirildi. İftar programının ardından Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, Kestel Organize Sanayi Bölgesi ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi ile Atıksu Geri Kazanım Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı. Programda sürdürülebilir sanayi ve çevre alanındaki ortak çalışmaların önemine dikkat çekildi.