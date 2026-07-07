Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kent hem Haziran ayında hem de yılın ilk altı ayında ihracatını artırarak güçlü seyrini korudu. Toplam ihracat ilk altı ayda 9 milyar 144.7 milyon dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1’lik artış kaydedildi.

Bursa'nın dış ticaret verileri sektörler arasındaki farklı performansları da ortaya koydu. Özellikle otomotiv endüstrisi ihracat artışında lokomotif rolünü sürdürürken, elektrik-elektronik, iklimlendirme ve gemi-yat sektörleri de güçlü büyüme rakamlarıyla öne çıktı. Buna karşın hazır giyim, çelik ve meyve sebze mamulleri gibi sektörlerde gerileme yaşandı.

İlk 6 ayda 9,1 milyar dolar

2026 yılının ocak-haziran döneminde Bursa'nın toplam ihracatı 9 milyar 144,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artış sağlayan kent, üretim ve ihracat gücünü korumayı sürdürdü.

İlk altı aylık dönemde de en büyük katkıyı otomotiv endüstrisi verdi. Sektörün ihracatı yüzde 16,3 artışla yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı. Böylece Bursa ihracatının yarısından fazlasını otomotiv sektörü oluşturdu. Makine ve aksamları 646,7 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri 626,7 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ise 558,3 milyon dolarlık ihracatla öne çıkan sektörler arasında yer aldı.

Otomotiv açık ara lider

Bursa’nın Haziran ayı ihracatı 1 milyar 651,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7'lik artış anlamına geliyor. Haziran ayında en büyük payı 890,6 milyon dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisi aldı. Sektör ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 artırarak Bursa ihracatının yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Elektrik, gemi ve iklimlendirme öne çıktı

Yılın ilk yarısında en yüksek artışlardan biri yüzde 59,3 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti. Elektrik ve elektronik ihracatı yüzde 38,1, yaş meyve ve sebze yüzde 30,5, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 21,4, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 19,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 17,5 ve iklimlendirme sanayii yüzde 14,6 büyüme kaydetti.

Gerileyen sektörler de oldu

Haziran ayında her sektör yükseliş göstermedi. Çelik ihracatı yüzde 11,9 gerilerken, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 7,5, zeytin ve zeytinyağı yüzde 24,9, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 27, meyve sebze mamulleri ise yüzde 1,8 düşüş kaydetti. Bu tablo, Bursa ihracatında sektörler arasındaki performans farklılığının sürdüğünü ortaya koydu.

Hazır giyimde kayıp dikkat çekti

İlk altı aylık dönemde bazı sektörlerde ise daralma yaşandı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 22 ile en dikkat çeken düşüşlerden birini yaşarken, meyve sebze mamulleri yüzde 21, çelik yüzde 7,9, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 7, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 4,2, demir ve demir dışı metaller ise yüzde 5,9 geriledi.

2026'nın ilk yarı verileri, Bursa'nın ihracatta büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyarken, otomotiv sektörünün kentin dış ticaretindeki belirleyici konumunu koruduğunu gösterdi. Elektrik-elektronik, gemi ve iklimlendirme gibi sektörlerde yakalanan ivme ihracata önemli katkı sağlarken, hazır giyim başta olmak üzere gerileme yaşayan sektörlerde ise dönüşüm ihtiyacı devam ediyor.