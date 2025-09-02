Etkinlikte farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere adaylarla görüşmeler yapıldı. Gün boyunca devam eden buluşmaya 700’ün üzerinde başvuru yapıldı. İş arayanların insan kaynakları uzmanları ile bire bir görüşme imkanı bulduğu organizasyonun, katılımcıların işgücü piyasasında istihdamına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. İnsan Kaynakları Uzmanı Dilara Okçu, istihdam buluşmasının hem adaylar hem de şirket açısından oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, “Toplu bir istihdam görüşmesi planladık ve BTSO İstihdam Merkezi sürecin en başından itibaren bize büyük destek verdi. İlanların yayınlanması ve adaylara ulaşılması konusunda çok titiz bir takip gerçekleştirdiler. Sabah 9’da görüşmelere başladık ve gün boyu devam edeceğiz. Kadromuzda ciddi bir artış olacak. Pek çok departmanda alım yapıyoruz. Katılım yoğun. Adayların bilinçli ve istekli gelmesi de sürecin verimliliğini artırıyor. Ekip olarak buradayız, verimli bir gün geçiriyoruz” dedi.