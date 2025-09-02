BEKSİAD üyeleri ve çalışanları Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, kan bağışının, her an herkese lazım olabilecek, her gün onlarca can kurtaran bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı. Toplum sağlığı ve can güvenliği açısından sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için aralıksız çalışan Türk Kızılay’a ve gönüllülere teşekkür ederek, toplum faydası için yürütülen faaliyetlerde farkındalık oluşturmak için bu tür çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bayezit, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.