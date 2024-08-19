

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fadıllı Mahallesi’nde incir hasadına katılarak üreticilerle konuştu. NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Fadıllı Mahallesi Muhtarı Nail Gülmez’in de yer aldığı incir hasadında, hem üreticilerle hem de incir toplayan çalışanlarla sohbet eden Başkan Özdemir, üretim ve satış konusunda yaşanan sorunları konuştu. Düşük fiyat veren ihracatçılardan yakınan üreticilere önerilerde bulunan Özdemir, kooperatifleşmenin önemine işaret etti. Özdemir, buradaki ana problemi “birlikte hareket edememek” olarak özetledi. İhracatçıların örgütlü hareket ederken, üreticinin bu konuda eksik kaldığını belirten Başkan Özdemir, “6-7 ihracatçı buradan incir topluyor ve istediği gibi fiyatlarla oynuyor” diye konuştu.

Kooperatifleşmenin üreticilere hem ekonomik, hem de organizasyonel açıdan büyük fayda sağlayacağını belirten Şadi Özdemir, bölgesel tarımın kalkınması için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Buradaki sorunları aşmak için büyük bir kooperatif kuracaklarını söyleyen Özdemir, bu konudaki düşüncelerini şöyle aktardı:

“Bütün bölgelerde kooperatif örgütlenmesini yapacağız. Sonra bunun üst birliğini kuracağız. Emek sömürüsünü ortadan kaldıracağız. Buradan bütün köylülerimize sesleniyorum. Mutlaka örgütlenin. Kooperatif kurun ve birlikte hareket etmeyi başarın.”