Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül haftasında 87 milyar 677 milyon lira artarak, 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Eylül itibarıyla 87 milyar 677 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 687 milyar 686 milyon liradan 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 116 milyar 760 milyon lira artarak 17 trilyon 730 milyar 171 milyon liraya yükseldi.