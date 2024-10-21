EKOHABER ÖZEL

Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren firmaların yakından takip ettiği ve katılım gösterdiği Aluminium Düsseldorf, 8-10 Ekim 2024 tarihlerinde Almanya Messe Düsseldorf Fuar Alanı'nda gerçekleşti. Aluminium Düsseldorf 1997 yılından beri iki yılda bir düzenlenen, alüminyum endüstrisi ve uygulama alanlarını kapsayan önemli fuarlardan biri olarak biliniyor.

Fuar aynı zamanda, alüminyum ile ilgili tüm dünya şirketlerine ve yatırımcılara sektörü tanıtmak, teknolojik gelişmelerden haberdar etmek ve sektörün yenilerine yol açmak için önemli bir B2B platformu özelliğine sahip. Üreticileri, mühendisleri, tasarımcıları, tedarikçileri ve alıcıları buluşturan fuar, hammaddeden son tüketiciye kadar sektörün her aşamasından ziyaretçiyi bünyesine çekiyor.

Yalçın Yeşilova

Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı

Yenilikçi çözümlerimizle dikkat çektik

Sektördeki öncü markalar ve global alıcılarla bu yıl da bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Yüksek teknolojiye sahip ürün ve çözümlerimizi tanıtırken, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarımızı da bizleri ziyaret eden paydaşlarımız ve katılımcılarla paylaşma fırsatı yakaladık. Otomotiv, raylı sistemler ve daha birçok endüstri dalı için geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarımız, fuarda büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı noktalarından gelen şirketlerin temsilcileri ile iş birliği görüşmelerimizi derinleştirdik.

Fuar bizim için yalnızca bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda iş birliklerini güçlendirme açısından önemli bir adım. Global oyuncu olma hedefimize bir adım daha yaklaşırken, teknolojiye, bilgiye ve sürdürülebilirliğe yaptığımız yatırımların karşılığını görmek bizi cesaretlendiriyor. 2000 kişilik dev ekibimizle, geleceğe dair umutlarımız yüksek ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz.

Merve Önsever Çağlayan

PMS Alüminyum YKÜ

Son teknoloji ürünlerimizi sergiledik

Fuarda, yeni 14 inç ekstrüzyon presimizi ve TEKNOSAB’da devreye aldığımız yeni fabrikamızı globaldeki müşterilerimize daha detaylı olarak aktarma fırsatımız oldu. TEKNOSAB’da 108 dönüm arazi üzerinde ilk etapta 42 bin metrekarelik kapalı alanda üretimlerimize devam ediyoruz. Burada daha da genişleme alanımız bulunuyor. 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye almayı planladığımız projemiz ile birlikte, halihazırda hem DOSAB hem de TEKNOSAB’daki tesislerimizde, 6 adet ekstrüzyon presimiz ile profil tesisimiz ve levha rulo üretim tesisimiz, toplamda yıllık 70 bin tonluk kapasiteye ulaşıyor olacak. Yeni 60 mn (14 inç) presimizle birlikte, ithalatı azaltıp ihracatı artırabileceğimiz üretime odaklanıyoruz. Bu anlamda taleple beraber yeni yatırımlara odaklanarak, istihdama da katkı sağlama amacındayız.

Tabii dünya konjonktürel ve ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle Avrupa’da yaşanan durgunluğu fuar süresince net olarak gözlemledik. Bu zorlu süreçte, yerli firmalarımızın ayakta kalması, küreselde rekabetçi olabilmeleri ve ithalat oranlarını düşürmek için sektörün bakanlık seviyesinde daha fazla desteklemesine ihtiyaç var. Bu noktada bizler, ülkemize daha fazla katma değer sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.