Bulgaristan'dan 1989'da Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler tarafından 34 yıl önce kurulan ve Kayapa OSB ile Görükle Sanayi Bölgesi’nde fabrikalarında faaliyetlerini sürdüren Elektroteks’te, yatak ve sünger üretim makineleri imal ediliyor. Almanya'nın Köln şehrindeki 5. nesilde kapitone makineleri üreten firmayı satın alan Türk firması, aynı kadroyla çalıştıracağı, Alman markası ile gücünü birleştirerek, Türkiye ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, makine üretiminde ihtisaslaşıp yatak üreticilerine yönelerek makineler ürettiklerini, bunun yanı sıra yatak ve sünger üretim fabrikaları için tesisler kuran bir firma olduklarını söyledi. Güler, yaklaşık 140 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Dünyanın sektöründe en büyük şirketiyiz; İster çalışan sayısı, ister çalışma alanı, ister makine çeşidi, ister teknolojik üstünlüğü dikkate alın, tüm kalemlerde en büyüğü haline geldik. Biz, yaklaşık 440 çeşit makine üretiyoruz ve yatak üreticilerini komple yönlendiren firma halindeyiz." diye konuştu. Yurt dışındaki yatırımlarına değinen Güler, "Amerika'da, Bulgaristan'da, Hindistan'da işletmelerimiz var. Şimdi Almanya'da büyük bir markayı, 152 yılı aşkın, çok eski, dikiş makineleriyle bilinen bir markayı satın aldık. Bu kapitone makinelerinin lideri diyebilirim." dedi.

Yatak üretiminde kullanılan makine çeşitlerinin yüzde 80'ini ürettiklerini kaydeden Güler, "Makine çeşidimizi tamamlamak ve gücümüze güç katmak için kendini yıllardır ispatlamış markalardan birini satın alma kararı aldık. Yaklaşık 2 yıldır görüştüğümüz Mammut markasının 23 Eylül'de yüzde 100 hissesini satın aldık ve satın aldıktan bir sonraki gün, fuara girdik. Katıldığımız ilk fuarda bile firmanın satış gücünü çok hızla arttırarak, kar marjlarından feragat edip daha ulaşılabilir hale getirerek neredeyse geçmiş dönemlerde yıllık sattığı makine adetlerini 2-3 günde sattık." ifadesini kullandı.

Güler, kapitone makinesi ürettiklerini fakat bunu geliştirmeye çok fazla zaman ayıramadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok eski ve bu konuda kendini ispatlamış bir markayı bünyemize alırsak çok daha güçlü ve marka değeri yüksek bir firma olacağımızı ve gücümüze güç katacağını düşündük. Elektroteks de Mammut da ayrı ayrı markalar ve firmalar olarak devam edecek. Elektroteks, yine Bursa'da, Mammut da Almanya'nın Köln şehrinde üretimine devam edecek."

Ekonomimize de ciddi katkılar yapacak

Osman Güler, bunun yanında başka firmaları da bünyelerine katmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mammut gibi bir markayı Türkiye'ye katmak, onur verici. Gerçekten kelimelerle ifade edemiyorum. Çok mutluyuz. Sadece kendimiz için değil, ülkemiz için mutluyuz. Bu, tabii ekonomimize de ciddi katkılar yapacak. Biz, orada üretimimize devam edeceğiz ama maliyetleri düşürmek için buradaki satın alma gücünü kullanacağız. Bazı ürünleri, kaliteyi bozmadan hatta kaliteyi yükseltmek amacıyla Türkiye'ye bazı fason işleri yansıtarak ekonomi için ciddi bir gelir de elde etmiş olacağız."