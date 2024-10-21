Ali İhsan Yeşilova, konuşmasında iş hayatına nasıl adım attığını, alüminyum profil ticaretiyle başlayan yolculuğunda önce otomotiv, ardından da ekstrüzyon, enjeksiyon, döküm ve raylı sistemler sektörlerindeki yatırımlarını ve Yeşilova Holding’in bugünlere nasıl ulaştığını anlattı. Henüz 19 yaşındayken atıldığı ticari hayata duyduğu ilgiyi ve küçük atölyesinden holding seviyesine uzanan yolculuğunu paylaşan Yeşilova, katılımcılara girişimcilik ruhunun önemini vurguladı. Çocuklarını da erken yaşlardan itibaren işlerin içine dahil etme anlayışının, aile şirketlerinin uzun ömürlü olmasında çok önemli bir kültür oluşturduğunu söyledi.

1975 yılında Can Alüminyum ile başlayan ve bugün farklı sektörlere yayılarak Yeşilova Grubu’nun başarılarına uzanan süreçte, karşılaştığı zorluklar ve aldığı stratejik kararlar söyleşinin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Yeşilova, dinleyicilere azim, disiplin ve süreklilikle elde edilen başarılardan örnekler vererek, iş hayatındaki küçük ama önemli ayrıntıların nasıl fırsatlara dönüştürülebileceğini gösterdi. Ali İhsan Yeşilova şunları söyledi:

Küçük bir dükkanda başladık

“İş hayatımda başarılarla geçen 50 yılı geride bırakıyorum. Henüz 19 yaşında iş hayatına adım atmış bir gençken, babam merhum İsmail Yeşilova ve merhum Zeki Can ile başlayan bu yolculukta, bugüne kadar Grubumuzun başarısına katkı sağlayan herkese müteşekkirim. İş hayatına bundan tam 50 yıl önce 1974 yılı Ocak ayında alüminyum profil ticareti yapan küçük bir dükkanda başladım. Tezgahtar, çaycı, satıcı her işi yaptım ve yaklaşık 1 yıl sonra vesile oldu, o dükkanın sahibi oldum. İşte böyle başladı hikayemiz. Yıllar içinde farklı endüstri kollarında büyüyen Yeşilova markamızın, başarılı çalışmalar ve iş birlikleri ile bugün ülkemizi global ölçekte temsil etmesinden gurur duyuyorum. Değerlerimizi ve ilkelerimizi kucaklayan, başarılı çalışmalarıyla itibarımızı yükselten tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Çocuklar fabrika havasını solumalı

Ali İhsan Yeşilova, çocuklarını küçük yaşlardan itibaren iş dünyasına dahil ettiğini de belirterek, “Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için genç neslin işlere erken yaşta dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de çocuklarımı her zaman işin bir parçası yaptım. Fabrika havasını solumasının kıymetli olduğuna inandım. Onlara hiçbir zaman kariyerleri ile ilgili bir yönlendirmede bulunmadım. Zamanı gelince onlar kendiliğinden işlere dahil oldular. Bu sayede hem onlar, hem de şirketimiz kazandı” dedi.

Söyleşi boyunca iş hayatından kesitler sunan ve KalDer Bursa Şubesi Genel Sekreteri Aykan Kurkur’un sorularını da yanıtlayan Ali İhsan Yeşilova, başarının sırlarını genç girişimcilerle de paylaşarak, onlara tavsiyelerde bulundu.