EKOHABER ÖZEL

Bin 350 kişilik ekibiyle günlük 150 bin kişilik yemek üretim kapasitesi ve yerinde üretim projeleriyle fabrikalar, hastaneler, okullar, ofisler ve işyerlerinin yemek ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, özel organizasyonlarda da kapsamlı hizmetler sunan Referans Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, konuyla ilgili açıklamasında, şunlar kaydetti:

“Referans Holding olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzun bilinciyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak çevre dostu çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, fabrikamızın çatısında 1100 metrekarelik bir alana yerleştirilen 420 adet GES (Güneş Enerjisi Sistemi) paneli ile doğaya ve geleceğe yönelik önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynağı olan bu paneller, yıllık 340 bin kWh elektrik üreterek karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltmamıza katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji kullanarak fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltıyor ve böylece hava kalitesini iyileştiriyoruz. Bu sayede, enerji verimliliğini artırarak hem doğal kaynaklarımız koruyor hem de sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada kayda değer bir ilerleme kaydediyoruz.

16 bin 940 ağaca eşdeğer

Bunun yanı sıra 189 bin kg CO2 salınımını engelleyerek atmosfere yayılan zararlı gazların miktarını azaltıyor ve çevremize olan olumsuz etkileri minimize ediyoruz. Bu çevreci yatırımımız, doğaya 16 bin 940 ağacın kazandırılmasına eşdeğer bir etki yaratmaktadır. Yeşil enerjiye yaptığımız bu katkı ile ekosistem üzerindeki baskıyı hafifletiyor, karbon ayak izimizi küçültüyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacına hizmet ediyoruz.”