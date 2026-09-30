Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, yeni dönemde genç iş insanlarının yalnızca ticari ve sosyal ilişkiler kurduğu bir yapı değil, aynı zamanda kendilerini geliştirdikleri, bilgiye ulaştıkları ve geleceğe hazırlandıkları güçlü bir platform oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. GESİAD’ın 35 yıllık birikimini geleceğin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla buluşturacaklarını ifade eden Papatya, genç sanayicilerin liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi, şirketlerin kurumsallaşması ve dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Bursa’nın güçlü sanayi altyapısı ve girişimcilik kültürüyle genç iş insanları açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Papatya, özellikle aile şirketlerinde ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerin karar mekanizmalarında daha fazla yer almaya başladığına dikkat çekti. Yeni nesil yöneticilerin geçmişten gelen tecrübeyi korurken şirketlerini geleceğin rekabet koşullarına hazırlaması gerektiğini vurgulayan Papatya, nitelikli insan kaynağı, finansmana erişim, teknoloji yatırımlarının maliyeti, sürdürülebilir üretim ve küresel rekabetin genç sanayicilerin gündemindeki başlıca konular olduğunu kaydetti.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Elbette. İş dünyasının içerisinde aktif olarak yer alan, üretimin, girişimciliğin ve sivil toplumun birbirini tamamlayan alanlar olduğuna inanan bir iş insanıyım. GESİAD çatısı altında çeşitli kurullarda uzun yıllar görev aldım ve bugün derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyorum. GESİAD’da benim için en önemli konu, yalnızca bugünün sorunlarına çözüm aramak değil; genç sanayici ve iş insanlarının geleceğin iş dünyasına hazırlanmasına katkı sunmak. Çünkü genç olmak sadece yaşla ilgili bir kavram değil. Yeniliklere açık olmak, değişimi takip etmek, öğrenmek ve geleceği bugünden tasarlamak da genç iş insanı olmanın önemli bir parçası.

Kısaca GESİAD’ın tarihçesinden, organizasyonel yapısından ve bugüne kadar gerçekleştirdiği belli başlı projelerden bahseder misiniz?

GESİAD, 1991 yılında Bursalı genç sanayici ve iş insanlarının bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu yönüyle Türkiye’de genç sanayici ve iş insanlarını bir araya getiren öncü yapılanmalardan biri. 2026 yılı itibarıyla 35 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz. 35 yıllık süreç içerisinde GESİAD’ın temel misyonu hiç değişmedi: Genç iş insanlarının ortak sorunlarını gündeme taşımak, üyeler arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek, Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak fikir ve projeler üretmek. Derneğimiz bugün yalnızca üyelerimizin bir araya geldiği bir yapı değil; aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olan, Bursa’nın ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gündemine katkı sunmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu. MARSİFED ve TÜRKONFED yapılanmaları içerisinde yer almamız da bu anlamda bizim için önemli. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda iş dünyası buluşmaları, ekonomi ve sektör toplantıları, eğitimler, söyleşiler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortak etkinlikler gerçekleştirdik. Özellikle üyelerimizin bilgiye, doğru insanlara ve doğru kurumlara ulaşmasını sağlayan networking çalışmalarını önemsiyoruz.

GESİAD’da önümüzdeki dönemde hangi öncelikler öne çıkacak?

Özellikle genç sanayicilik, iş dünyasında liderlik, sürdürülebilirlik ve kurumsal gelişim konularında nasıl bir yol haritanız olacak? Kurulduğumuz ilk yıllardan bu yana temel hedefimiz hep GESİAD’ı genç iş insanlarının yalnızca sosyal ve ticari ilişkiler kurduğu bir dernek olmaktan çıkarıp, aynı zamanda kendilerini geliştirdikleri, bilgiye ulaştıkları ve geleceğe hazırlandıkları adeta bir okul gibi güçlü bir platform haline getirmek. Bunun birkaç temel ayağı var. Birincisi genç sanayicilerin ve yöneticilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmek. İkincisi şirketlerimizin kurumsallaşmasına katkı sağlamak. Üçüncüsü yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi artık ertelenemeyecek konularda üyelerimizi bilinçlendirmek. Bunun yanında finansmana erişim, ihracat, yeni pazarlara açılma, insan kaynağı ve teknoloji gibi başlıklarda da üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye doğrudan ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bizim için GESİAD’ın yeni dönem vizyonunu tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse; geçmişten aldığımız 35 yıllık birikimi geleceğin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla buluşturmak diyebiliriz. 35. yılımızın da bu açıdan önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. ---

Bursa'da genç sanayicilerin ve yöneticilerin iş dünyasındaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kurumsallaşma, istihdam ve yönetim kademelerinde temsil konusunda güçlü yönler ile çözüm bekleyen temel sorunlar nelerdir? Bursa, güçlü sanayi altyapısı, ihracat kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle genç iş insanları açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Özellikle aile şirketlerinde ikinci ve üçüncü kuşağın işin başına geçmesiyle birlikte yeni nesil yöneticilerin karar mekanizmalarında daha fazla yer aldığını görüyoruz. Ancak burada önemli bir dönüşüm ihtiyacı da var. Şirketlerimizin kişilere bağlı yapılardan kurumsal yapılara geçmesi gerekiyor. Yeni nesil yöneticilerin en önemli görevlerinden biri de geçmişten gelen tecrübeyi korurken şirketlerini geleceğin rekabet koşullarına hazırlamak. Diğer taraftan nitelikli insan kaynağı, finansmana erişim, teknoloji yatırımlarının maliyeti, sürdürülebilir üretim ve küresel rekabet gibi konular genç sanayicilerin önündeki önemli başlıklar. Bursa'nın güçlü üretim kültürünü korurken gençlerin yenilikçi bakış açısını daha fazla karar mekanizmasına dahil etmemiz gerektiğine inanıyorum.

Genç iş insanlarının iş hayatına katılımı ve üst yönetici pozisyonlarında daha fazla yer alması için neler yapılmalı?

İş dünyası, kamu ve eğitim kurumları arasında nasıl bir iş birliği modeli oluşturulmalı? Burada üçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var: iş dünyası, eğitim kurumları ve kamu. Üniversitelerimizin müfredatlarının iş dünyasının ihtiyaçlarıyla daha fazla örtüşmesi gerekiyor. Öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmesi yeterli değil; staj, mentorluk, proje bazlı çalışmalar ve gerçek sektör deneyimleriyle desteklenmeleri önemli. İş dünyası da gençlere sadece istihdam sağlayan değil, onları geleceğin yöneticileri olarak yetiştiren bir anlayış benimsemeli. GESİAD olarak biz de deneyimli iş insanları ile genç kuşakları bir araya getiren mentorluk ve networking modellerini daha fazla geliştirmek istiyoruz. Kamu tarafında ise girişimcilik, teknoloji yatırımları ve genç istihdamını destekleyen mekanizmaların daha erişilebilir ve sürdürülebilir olması önemli.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme iş dünyasını yeniden şekillendiriyor. GESİAD üyeleri bu dönüşüme ne kadar hazır?

Dernek olarak üyelerinize bu süreçte ne tür destekler sunuyorsunuz? Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyi artık bir tercih değil, rekabetin temel koşullarından biri olarak görüyoruz. Özellikle ihracat yapan firmalar açısından Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda çevresel kriterler giderek daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla enerji verimliliği, karbon ayak izi, kaynakların etkin kullanımı, dijital üretim ve yapay zekâ gibi konular sanayicimizin gündeminde olmak zorunda. Üyelerimizin bu dönüşüm sürecini doğru anlamasını ve somut adımlara dönüştürmesini istiyoruz. Bu nedenle uzmanların ve ilgili kurumların katılımıyla bilgilendirme toplantıları, eğitimler ve sektörel buluşmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bizim yaklaşımımız şu: Dönüşümü sadece konuşmak değil, üyelerimizin işletmelerinde uygulanabilir hale getirmek.

GESİAD olarak önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığınız yeni sosyal sorumluluk veya toplumsal fayda projeleri var mı?

GESİAD’ın yalnızca ekonomiyi ve sanayiyi konuşan bir yapı olmasını istemiyoruz. İş dünyasının topluma karşı da sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle eğitim, gençlerin iş hayatına hazırlanması, girişimcilik ve fırsat eşitliği alanlarında projeler geliştirmek istiyoruz. Burada mümkün olduğunca farklı sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmayı önemsiyoruz. Çünkü toplumsal fayda yaratmanın en güçlü yolu, kurumların kendi sınırları içerisinde kalmadan birlikte hareket etmesidir. Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler genç sanayicileri ve yöneticileri nasıl etkiliyor? Özellikle finansmana erişim, yatırım ortamı ve genç girişimciliğin güçlendirilmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünüyorsunuz? İçinde bulunduğumuz ekonomik ortamda sanayicinin en önemli gündemlerinden biri finansmana erişim ve finansman maliyetleri. Bunun yanında yatırım kararlarının öngörülebilirliği, maliyetlerin yönetilmesi ve nitelikli insan kaynağı da şirketlerin gündeminde. Genç sanayiciler açısından baktığımızda bu sorunların etkisi daha da belirginleşebiliyor. Çünkü büyümek, yeni yatırım yapmak ve teknolojiye geçiş yapmak için finansmana ihtiyaç var. Bu nedenle finansmana erişimin kolaylaştırılması, özellikle üretim ve ihracat odaklı yatırımların desteklenmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yatırım ortamında öngörülebilirliğin artırılması önemli. GESİAD olarak da üyelerimizi mevcut destek ve finansman mekanizmaları hakkında bilgilendirmeyi görevlerimiz arasında görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz dönemde KOSGEB desteklerinden Eximbank kredilerine kadar farklı finansman imkanları konusunda üyelerimizi bilgilendirecek toplantılar düzenlenmesi gündemimizdeydi.

GESİAD’ın üye sayısı nedir? Üyelerin sektörel dağılımı nedir?

GESİAD’ın 163 aktif üyesi bulunuyor. Üye yapımız Bursa’nın ekonomik çeşitliliğini de yansıtıyor. Üyelerimiz arasında başta sanayi olmak üzere otomotiv ve yan sanayi, tekstil, makine, inşaat, hizmetler, teknoloji, ticaret ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları bulunuyor. Bizim açımızdan üye sayısından daha önemli olan, üyelerimizin dernek faaliyetlerine aktif katılım göstermesi ve birbirleriyle değer üreten ilişkiler kurması. Önümüzdeki dönemde üye ağımızı nitelikli ve sürdürülebilir biçimde büyütmeyi hedefliyoruz.

Kadın üye sayınız kaç? Bu sayının artması için neler yapılmalı? Kadın üye sayımız %20 seviyelerinde Kadınların iş dünyasındaki temsilinin artırılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak burada sadece kadın üye sayısını artırmak değil, kadınların karar alma mekanizmalarında, yönetim kurullarında ve üst düzey yönetici pozisyonlarında daha fazla yer almasını sağlamak gerekiyor. GESİAD olarak kadın iş insanlarının dernek faaliyetlerinde daha görünür ve etkin olmasını destekliyoruz. Kadın girişimcilerin birbirleriyle ve diğer iş insanlarıyla daha güçlü network oluşturması, mentorluk imkanlarının artırılması ve genç kadınların iş dünyasına hazırlanması bu konuda önemli2026

GESİAD’ın 35. Yılı. Bu yıla özel etkinlikleriniz neler olacak?

2026 bizim için çok özel bir yıl. GESİAD’ın 35. kuruluş yıl dönümünü sadece geçmişi anmak için değil, geleceğe ilişkin hedeflerimizi ortaya koymak için bir fırsat olarak görüyoruz. Yıl içerisinde kurucularımızı, geçmiş dönem başkanlarımızı, üyelerimizi ve GESİAD’ın 35 yıllık hikâyesine katkı sağlayan isimleri bir araya getiren programlar gerçekleştiriyoruz. Mart ayında 35. yıl iftarında kurucularımız ve üyelerimizle bir araya geldik. Eylül ayında da 35. yıl kapsamında Atatürk Anıtı’nda bir tören gerçekleştirdik. Bu programda geçmiş dönem yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlikte 35 yıllık yolculuğumuzu andık. Ayrıca Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ı ziyaret ederek hem 35 yıllık geçmişimizi hem de yeni dönem hedeflerimizi değerlendirdik. Biz 35. yılı bir final değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Kurucularımızın 1991 yılında ortaya koyduğu genç sanayici ve iş insanlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturma fikrini, bugünün şartlarına uyarlayarak gelecek nesillere taşımak istiyoruz. 35 yıllık birikim bizim en önemli gücümüz. Bundan sonraki hedefimiz ise bu birikimi Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceğine daha fazla katkı sağlayacak projelere dönüştürmek.