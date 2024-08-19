Uluslararası Ticaret, İş İnsanları ve Yatırımcı Derneği (UTİYAP) üyelerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile akademisyenlerin de katıldığı ‘Bursa’nın Yeni Şehircilik Vizyonu’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

UTİYAP Yönetim Kurulu Başkanı Halil Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmada, “Amacımız, Bursa’ya ve Türkiye’ye yeni ihracatçılar kazandırmak ve ihracat yapanların pazar imkânları geliştirmek yoluyla ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır” dedi. Coşkun, ihracatta kalıcı başarının, bireysel olarak hareket etmek yerine kurumsal bir yapı altında güç birliği yoluyla mümkün olacağına inandıklarını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Şehrimizin tüm sorumluluğu hepimize ait. Şehrimizin anayasası niteliğinde olan Çevre Düzeni Planını başlattık. Ortak akılla kent anayasasını oluşturmak zorundayız. Bu konuda atacağımız her adım Bursa’nın gelecekte yaşanabilir bir şehir olması adına olacaktır” dedi. Kentsel dönüşümün Bursa için hayati bir konu olduğunu belirterek tüm kesimlere çağrıda bulunan Başkan Bozbey, şunları söyledi:

“Her türlü afete dayanıklı, yeterli sosyal donatı alanlarının sağlandığı, sürdürülebilir yeşil alan stratejisi içinde temiz havanın solunabildiği, güçlü ulaşım akslarıyla planlı ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak amacıyla Bursa genelinde kentsel dönüşüm çalışması yapılacaktır.”

Ekonomik durum ve beklentiler

Toplantının ikinci bölümünde ise genel ekonomik durum değerlendirilirken iş dünyasının beklentileri dile getirildi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa’nın gerçek potansiyelini şimdiye kadar yeteri kadar ortaya çıkaramadığını belirtirken, planlı ve kolektif çalışmalarla şehrin gerçek gücünü gösterebileceğini ifade etti.

Globalde yaşanan krizin maalesef Türkiye’yi de etkilediğini söyleyen DOSABSİAD Başkanı Çevikel, enflasyon hakkında da görüşlerini açıkladı. Çevikel, enflasyon düzeltmesinin doğru bir adım olduğunu ancak bu düzenlemenin işletmelere ek vergi yükü olarak yansımasının, zaten zor finansman koşulları altında çalışan şirketler için büyük bir tehdit oluşturabileceğinin altını çizdi. Çevikel, konuşmasının sonunda konukların sorularını yanıtladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Kaya da, akademisyen gözüyle ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluğun Türkiye’ye olumsuz yansımaları olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Kaya, ülkenin toparlanma sürecinde yaşadığı sorunların bir süre daha süreceğini söyleyerek işletmeleri gereken önlemleri almaları konusunda uyardı. Türkiye’nin, yaşanan ekonomik sıkıntıların üstesinden gelme konusunda geçmişte başarılı olduğunu vurgulayan Kaya, mevcut parametrelere bakıldığında bu durumdan kurtulmak için kurum ve kuruluşların gereken tedbirleri almaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Abdülkadir Kaya, ekonomide beklenen gelişmelere ilişkin görüşlerini ifade ettiği konuşmasının bitiminde konukların sorularını yanıtladı.