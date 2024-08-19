Bursa’yı son teknoloji ve olanaklarla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Her gün toplu taşıma araçlarında yüzbinlerce vatandaşı taşıyan BURULAŞ, toplu taşımadaki talepleri karşılamak için kapasitesini artırmaya devam ediyor. Yeni alınan 10 adet otobüs, düzenlenen törenle BURULAŞ filosuna dahil edildi. Böylelikle toplamda 547 araçla Bursa’ya kesintisiz hizmet verilmiş olacak.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, belediye iştiraklerinin yöneticileri, dernek ve kooperatiflerin temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, araçların kazanılması konusunda özveride bulunan KARSAN yönetimine teşekkür etti. Toplu ulaşım sistemini entegre ve ulaşılabilir hale getirmenin, filoyu gençleştirme adına bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Vatandaşımız açısından son derece önemli olan toplu ulaşımın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yeni metro hatlarının yanı sıra açık, kapalı ve yeraltı otopark sistemleriyle ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Metro hatlarının yeterli olmadığını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ulaşım filomuzu gençleştirerek hemşehrilerimize daha modern, güvenli ve konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 10 aracımızı filomuza katıyoruz. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Raylı sistemlerle birlikte Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan hep beraber çıkaracağız. Böylelikle toplamda 547 araçla Bursa’mıza kesintisiz hizmet vermiş olacağız” diye konuştu.