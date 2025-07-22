Projeyi hayata geçiren Adiloğlu Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, projenin şantiye alanında Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Yönetimi’ni ağırlayarak, proje hakkında bilgiler verdi. Adiloğlu İnşaat tarafından Cumalıkızık Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sistemi yoluyla inşa edilen, tek blok ve 72 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelinde 53 adet sismik izolatör bulunuyor.

Proje inceleme programında Proje Müdürü İbrahim Aydın, gerçekleştirdiği sunumla projenin teknik detayları hakkında bir sunum yaparken, YAPİDER üyelerine sismik izolatör sistemleri hakkında bilgiler veren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ise, sismik izolatörlerin, dünya genelinde olası depremlere karşı en güvenilir sistemler olarak kabul edildiğini anlattı. Prof.Dr. Bayhan, Türkiye çapında da yapılarda kullanımı hızla artan sistemi, Bursa’ya örnek olacak şekilde projelerinde uygulayan arsa sahibi Cüneyt Elibol ve Adiloğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu’na teşekkür etti.

YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici ise, Bursa’da sismik izolatör sisteminin kullanımında öncü olan herkese teşekkür etti.