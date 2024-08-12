YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, şehirleri yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtarmak gerektiğini belirterek, “Türkiye'de dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6,7 milyon, acil dönüştürülmesi gereken sayı ise 1,5 milyon. YAPİDER olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem de inşaat mühendislerinin önereceği projelere göre tedbirler alınmasının elzem olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.