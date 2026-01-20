Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi istatistiklerinin paylaşılmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Paylaşılan verilere göre, 2025'in 11 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 12,4 milyar dolar olarak kaydedildi. UDY'de geçen yılın 11 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik artış kaydedilirken Türkiye'ye 2003 yılından itibaren gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 286 milyar doları aştı. Kasım ayında toplam uluslararası doğrudan yatırım 990 milyon dolar oldu. Bu tutarın 342 milyon doları yatırım sermayesinden, 514 milyon doları borçlanma araçlarından, 218 milyon doları ise yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarından kaynaklandı. Aynı ayda 84 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayı itibarıyla yatırım sermayesi girişleri 8,9 milyar dolar, borçlanma araçları 3 milyar dolar, gayrimenkul alımları 2,1 milyar dolar olurken, 1,5 milyar dolarlık tasfiye etkisiyle toplam UDY 12,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kasımda yatırım sermayesinin adresi bilgi ve iletişim oldu

Kasım 2025’te gerçekleşen 342 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişinde bilgi ve iletişim sektörü 51 milyon dolarla yüzde 15 pay alırken, toptan ve perakende ticaret 50 milyon dolarla aynı oranda paya sahip oldu. Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı ise yüzde 12 payla öne çıktı. Geçen yılın ilk 11 ayı toplamında da en fazla yatırım alan sektörler değişmedi; toptan ve perakende ticaret 2,9 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, bilgi ve iletişim ile gıda imalatı 1,3’er milyar dolarlık yatırımla öne çıkan diğer sektörler oldu.

Kasımda yabancı yatırımda Hollanda ilk sırada

2003-2024 döneminde toplam yatırımların yüzde 58’ini oluşturan AB-27 ülkeleri, 2025’in kasım ayında payını yüzde 75’e çıkardı. Bu dönemde 111 milyon dolar ve yüzde 32 payla Hollanda başı çekerken, Almanya, ABD, Fransa ve İspanya Hollanda’yı izledi. Yılın ilk 11 ayı toplamında ise Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler 2,8 milyar dolarla Hollanda, 1,1’er milyar dolarla Kazakistan ve Lüksemburg oldu.