TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, “2030 yılında dünyada 83 milyon mesleğin ortadan kalkacağı ve 69 milyon yeni mesleğin hayatlarımıza gireceği dünya ekonomik forumun 2023 geleceğin meslekleri raporu içinde tanımlanmıştır. Hayatımıza girecek yeni mesleklerin yüzde 75’i STEM temelli olacaktır. Bu şu demektir, yeni dünyada var olmak istiyorsak mutlaka STEM temelli bir eğitim almalı, yetkinliklerimizi de bu alanda geliştirmeliyiz” dedi.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde işgücü piyasasında yapısal değişikliklerle işlerin yüzde 23’ünün değişime uğrayacağının öngörüldüğünü vurgulayan Başkan Öztürk, “İş olanaklarının en hızlı arttığı alanlar, teknoloji ve sürdürülebilirliğin etkisiyle yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanlığı, sürdürülebilirlik uzmanlığı, iş istihbarat analistliği ve bilgi güvenliği uzmanlığı olarak öngörülüyor. Sanayi sektöründeki dönüşümle beraber, yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanlığı alanının yüzde 40 büyüyerek 1 milyon yeni istihdam yaratması bekleniyor” diye konuştu.

Uzman isimlerden sunumlar

Konuşmaların ardından SSTTEK Academy’den IT Recruiter İrem Aral ve Academy Specialist Ceren Bayrak, “Yetenek ve Yenilikler Pratiklikle Buluşuyor” konulu bir sunum yaptı. Sirena Marine Arge Ürün Mühendisi Murat Özgül, “Analysis of Wave Characteristic on Yachts with Using CFD Methods” konusunda, LC Waikiki Pmo Grup Müdürü Nisan Melis Karta ve İnsan Kaynakları İş Ortağı Esra Can Yıldız “Yapay Zeka ve Gelişen Teknolojiler Çağında İnsani Bir Şekilde Liderlik Etmek”, Turkcell Mobil ve Web Teknolojisi Çözümleri Başkanı Bedirhan Güven “Turkcell”, APRA kurucusu Rahşan İlkay Yorulmaz “STEM Aracılığıyla Yetenekleri Keşfetme” ve son olarak Robsys Pazarlama Yöneticisi Emrah Kebabcı “Robsys Robotic Systems Sunumu” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Zirvenin ikinci ve son gününde ise TIM Danışmanlık Kurucu Ortağı Vedat Güven “Blockchain Dünyasına İlk Adım” sunumunu yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemil Şinasi Türün “Tokenizasyon: Fizikselden Dijitale Bir Evrim Hikayesi”, İstanbul BlockChain Women Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Yolcu ve Beyza Özdemir tarafından da “Dijital Dünyada Derinleşmek: Blockchain, Yapay Zeka ve Metaverse” konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Zirvenin ikinci bölümünde de Base3 firması CEO’su Ayben Günak, Web3 Proje Yöneticisi Bilal Şahin ve Stratejist-Satış Müdürü Süleyman Can Tuğcu, İstanbul BlockChain Women Derneği Danışma Kurulu Üyesi Ebru Güven ve Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş sunumlarını gerçekleştirdiler.