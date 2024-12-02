BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk, “Dağ ilçelerinden yetişen iş insanları bugün gerek Bursamız’da, gerekse ülkemizin dört bir yanında hemen her alanda ekonomimize önemli katma değer sağlamaktadır” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise Dağ yöresi iş insanlarının aynı çatı altında toplanmasının önemli olduğunu ve BUDSİAD’ın bu alandaki önemli bir eksikliği tamamladığını ifade etti. Aydın, “Geçmişteki DAĞDER başkanlığımda ve 25. 26. ve 27. dönem milletvekilliği görevlerimde hep yöremize değer katmak için çalıştım. Şimdi de Osmangazi Belediye Başkanlığında aynı hassasiyetlere dikkat ediyorum” şeklinde konuştu. Erkan Aydın sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Bölge insanımızın sosyal faaliyetlere katılmaları, sivil toplum kuruluşlarına üye olmaları çok önemlidir ve birlik beraberliği pekiştirir. Gençlerimize de bu bilinci aşılamalıyız. Osmangazi Belediyesi sınırları içine eskiden dağ köyü olan 17 mahalle bulunuyor. Bu mahallelerde yaşayan kardeşlerimizin ulaşım imkanlarından tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesine kadar her problemi ile ilgileniyoruz.”