Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu, MÜSİAD Genel Merkezi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Ammar Bellani, Cezayir-Türk İş ve Yatırım Forumu Başkanı Mohammed İbrir, Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar ve davetlilerin katılımıyla yapılan toplantıda, Türkiye-Cezayir ekonomik ilişkileri yanı sıra Cezayir ile dış ticaret imkanları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, “Tekstil ve konfeksiyon sektörü istihdam, yatırım, üretim ve ihracat bakımından Bursa ekonomisinin dinamosu konumunda. Biz de sektörde faaliyet gösteren firmaların sesi durumundayız ve başta ihracat olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla bir araya gelen iş insanları olarak Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği’ni (TEKSİDER) kurduk” dedi. Cezayir’in çeşitli sektörler için birçok fırsat barındırdığını ifade eden Ceyhan, 175 kişilik bir kafileyle Türkiye gelen Cezayir heyetinin bunun bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tekstil ve konfeksiyon Bursa ekonomisinde en fazla ağırlığa sahip olan sektörlerin başında geliyor. Bursa’da toplam 17 adet organize sanayi bölgesi ve ayrıca 1 adet serbest bölge içinde faaliyet gösteren yaklaşık 4.000’i aşkın tekstil ve hazır giyim firması bulunmaktadır. İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin potansiyelinin büyük olduğunu gördük. TEKSİDER olarak, tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün Cezayir pazarından daha çok pay alabileceğine inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız olacak.”

B2B görüşmelere de katılan TEKSİDER Başkanı Ceyhan, Cezayir’den gelen konuk işadamlarını da Bursa’ya davet etti.