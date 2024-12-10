Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 yükseldi.
Endeks, Ekim 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13, ham maddelerde (yakıt hariç) 7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3 artarken, yakıtlarda yüzde 9,3 azalış gösterdi.
İthalat birim değer endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,9 arttı.
Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 artarken yakıtlarda yüzde 4,7 düştü.
Editör: DİLEK ATLI