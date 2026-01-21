Bursa Ticaret ve Sanayi Odası( BTSO) işbirliği ile Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi’nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen organizasyona TOSYÖV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Artvin-Kafkas-Ahıska-Batum Dernekleri Federasyonu (ARTKAFKON) Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Celal Manasoğlu, Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Erdinç Acar, akademisyenler, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“Dijitalleşme yalın dönüşümle verimli oluyor”

TOSYÖV Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil, programın açılışında yaptığı konuşmasında dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna vurgu yaparak, “Dijitalleşme ve yalın dönüşüm geleceğimiz için iki hayati konu. Bu kavram ve çalışmalar değer yaratma yolunda israfı önleyerek daha fazla kaynak ve zaman sağlar. İş yaşamının gündeminde olan dijitalleşme tek başına yeterli bir kavram değil, yalın dönüşümle verimlilik denetlenebiliyor. Ülkemiz uzun yıllardır üretim ekonomisi ile ilerliyor. 2000’li yıllardan önce dijitalleşme çalışmalarına başlayarak sistemimize değer katmaya başladık ancak günümüzde bu sistemin veriminin ölçülebilmesi için yalın dönüşümle desteklenmesi gereği ortaya çıktı. Bu iki kavramı birleştirdiğimiz zaman gerçekten değer yaratabildiğimizi anladık” dedi.