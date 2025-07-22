BLN Mekanik firmasının sponsorluğunda Nev-i Çeşni Restoran’da gerçekleştirilen organizasyona TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ziya Söğüt, Tesisat Enerji Doğalgaz Mühendisleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TEDSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sılacı ve Doğalgaz Enerji Mekanik Mühendisliği Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DEMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Şahintürk ve davetliler katıldı.

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uludaş, “Sektörümüz şu anda durağan bir dönemde biz de bu dönemleri daha çok eğitim ve gelişim fırsatları olarak düşünüyoruz. Bu dönemlerde sektörümüzü günün şartlarına göre geliştirecek, yeni teknolojilere adapte edecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bu tür toplantılar, buna vesile oluyor. Programımıza destek veren, katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.