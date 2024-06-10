Süt sektöründe çalışanların katıldığı toplantıda konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Metin Güldaş, projede 9 ülke ve 43 yardımcı ortağın olduğunu ifade ederek, “Projenin, süt ürünleri öğretiminde dinamik, yenilikçi ve kapsayıcı bir Avrupa ekosistemi yaratmak için süt ürünleri sektörünü, belirlenen beceri boşlukları ve ihtiyaçlara dayalı olarak mesleki mükemmeliyet eğitimi ve iş tabanlı öğrenme aracılığıyla toplumsal, çevresel ve endüstri 4.0 kapsamında geliştirmeyi amaçlıyor. Akademik eğitim, sektörün gelişim hızına yetişememekte ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bunun sonucunda; sektörün ihtiyacı ile akademik eğitim arasında bir boşluk oluşmaktadır. Projenin temel amacı bu boşluğu ortadan kaldırmaktır” diye konuştu.

55 adet Ar-Ge merkezi

“Üniversitelerin süt teknolojisi bölümlerinden lisans, yüksek lisans, doktora mezunu olan kişilerin eğitimleri sırasında doğrudan Ar-Ge eğitimi almamaları nedeniyle sektörde çalışanların eğitimde bazı eksiklikleri ortaya çıkmaktadır” diyen Prof. Dr. Güldaş, “Türkiye’de 2021 yılı itibariyle gıda sektörüne ait toplam 55 adet Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Bunlardan 18 tanesi süt sektörüne aittir” diye konuştu. Prof. Dr. Güldaş, düzenleyecekleri eğitimlerle süt sektöründe Ar-Ge departmanları başta olmak üzere üretim ve kalite kontrol bölümlerinde çalışacak veya çalışmakta olan personelin beceri eksikliklerini kapatmak yada güncellemeyi hedeflediklerini de kaydetti.

Prof. Dr. Güldaş’ın ardından konuşan SÜTAŞ Ar-Ge Merkezi Koordinatörü Özlem Kaner ise Karacabey’deki Ar-Ge merkezinde 41 araştırmacılarının olduğunu gıda sektöründe ikinci süt sektöründe birinci sırada olduklarını ifade etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün ise Süt sektöründe ihtiyaç duyulan beceriler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Siemens Yiyecek-İçecek Operasyon Koordinatörü Emrah Atalan ise süt sektöründe dijital dönüşüm konusundaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ardından konuşmacılara, ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası, BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Sorumlusu Lale Yıldız tarafından sunuldu.