LimaDEM Yenilikçi Çözümleriyle Fark Yaratıyor

LimaDEM Elektrik, köklü deneyimiyle elektrik mühendisliği, proje taahhütler, enerji nakil hatları, trafo merkezleri, yüksek gerilim hizmetleri gibi geniş bir alanda önde gelen firmaların çözüm ortağı oluyor. Gerçekleştirdiği yatırımlarla güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve bağlantısı ile elektrikli araç şarj istasyonları projeleriyle hizmet ağını genişleten firma, aynı zamanda endüstriyel yapıların güvenilir çözüm ortağı olarak özellikle otomotiv ve yan sanayiye odaklanarak, organize sanayi bölgelerinden alışveriş merkezlerine kadar geniş bir alana hitap ediyor. LimaDEM Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, sundukları kaliteli çözümlerle 5 yılı aşkın süredir başta sanayi olmak üzere birçok alanda çok sayıda başarılı elektrik taahhüt işlerine imza attıklarını dile getirdi.

“MARMARA’NIN LIDER FIRMASI OLMA YOLUNDAYIZ”

Limadem Elektrik ve Limaç Elektromarket firmalarının Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, şirketlerin hedefleri ve girişimcilikte başarıya ulaşmanın yolları hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Limadem Elektrik olarak, sektörümüzde öncü bir konumda olmayı hedefliyoruz. Özellikle endüstriyel firmalar için hız ve kaliteyi bir araya getiren hizmet anlayışımızla

Marmara Bölgesi’nin lider firması olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize her zaman en iyi ve en hızlı hizmeti sunarak sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmektir.”

LimaDEM Elektrik olarak teknolojiye olan yakın ilgileri ve uzman ekipleriyle müşteri memnuniyetine odaklanarak her projeyi profesyonelce ele aldıklarını dile getiren Karabiber, “Müşteri ihtiyaçlarına yönelik en uygun ve ekonomik çözümleri sunmanın yanı sıra uluslararası standartlara ve mevzuata uygun projeleri hazırlıyor ve teslim ediyoruz. Ayrıca, ürün garantilerimizle birlikte montaj garantisi de vererek müşterilerimize kapsamlı bir satış sonrası destek sağlıyoruz” dedi.

DEV PROJELERE LİMADEM İMZASI

LimaDEM Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, Türkiye’nin çeşitli önemli projelerinde aktif bir rol oynadıklarını vurgulayarak, “Bursa genelinde Renault, Tofaş, Karsan, Şişecam gibi ana sanayi üreticilerinin yanı sıra ara sektörde faaliyet gösteren birçok önemli firmanın projelerinde yer aldık. Bunun yanında, sadece Bursa’da değil, ülke genelinde de birçok farklı ilde endüstriyel firmaların elektrik partneri olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Karabiber, Karsan’ın yıllık 55 bin adet Megane Sedan üretimi için gerçekleştirdiği 210 milyon liralık yatırımında çözüm ortağı olarak görev aldıklarını hatırlatarak, “Karsan projesi, LimaDEM için bir dönüm noktası oldu. Bu yatırımın kuvvet, aydınlatma, busbar, kablo kanal tesisatları ile makine kurulumu ve devreye alma mühendislik hizmeti işlerini LimaDEM Elektrik olarak biz yaptık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu büyük projeyi başarıyla tamamladık” şeklinde konuştu.

LimaDEM Elektrik, elektrik otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yönelik duvar tipi şarj istasyonlarının kurulumuna da başladı. Olgun Karabiber, Togg’un Bursa’da üretime başlaması ve elektrikli araç kullanımının her geçen gün hızla artmasıyla birlikte işyerleri, fabrikalar ve konutlarda elektrikli şarj istasyonlarının kullanımının zorunlu hale geleceğine dikkat çekti. Karabiber, LimaDEM Elektrik olarak bu alanda sundukları hizmetlere yönelik ciddi bir talep olduğunu vurgulayarak, “Duvar tipi şarj istasyonları kullanım alanları ile evlerden fabrikalara kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Şarj istasyonlarımızın güç aralığı 1 kilowatt ile 120 kilowatt arasında değişiyor. Bu güç seviyesi de şarj süresini etkiliyor. Biz de şarj istasyonlarının kullanım amacı ve yerine göre uygun güçte kurulumlar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

LIMAÇ ELEKTROMARKET

Karabiber, LimaDEM Elektrik bünyesindeki Limaç Elektromarket olarak da Türkiye genelindeki organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, otel, hastane, iş merkezi ve alışveriş merkezleri gibi çeşitli kuruluşlara elektrik malzeme temini sağladıklarını ifade etti. Karabiber, sektörde öncü konumda bulunan Türk ve uluslararası elektrik malzemesi üreticisi firmalarla iş birliği yaparak malzeme partnerliği oluşturduklarını vurgulayarak, “Enerji sektöründe güvenilir ve hızlı çözümler sunuyoruz. Müşteri memnuniyetini esas alarak hizmet veriyoruz. Enerji konusundaki her türlü teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak, tüketicilerin, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı ve verimli çözümler üretme ve uygulama hedefimizi sürdürüyoruz” dedi. Halihazırda 200’den fazla endüstriyel firma ile aktif bir şekilde çalıştıklarını ve devam eden yatırım projelerinin yanı sıra yeni projeler için de görüşme içinde olduklarını açıklayan Karabiber, Limaç Elektromarket olarak da satış ve taahhüt sonrası hizmetlerinde ürün garantilerinin yanı sıra montaj garantisi de sunan bir firma olduklarını sözlerine ekledi.