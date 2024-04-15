Çilek Mobilya, Ar-Ge ile büyüyor

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, AR-GE merkezini bakanlık onayıyla açtıklarını belirtti. Marka olarak her zaman geliştirdikleri ürünlerle sektöre yön vermek istediklerini vurgulayan Çilek, "Bu misyondan yola çıkarak sektörün ilk AR-GE merkezini hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşadık." ifadelerini kullandı. AR-GE merkezinde ürünü geliştirme, üretime alma, kalite çalışmaları ve yeni üretim teknolojilerine kadar pek çok çalışma yaptıklarını anlatan Çilek, şunları kaydetti:

"Firma içerisinde ihtiyaç duyulan projelerin mühendislik ve yazılım temelli olarak, yeni nesil teknolojilere uygun şekilde geliştirilmesini sağlayan yazılımları kendi bünyemizde yapıyoruz. AR-GE merkezimiz ve tasarım merkezimizde yapılan çalışmalarla katma değeri yüksek yeni ürünler ortaya çıkarıyor ve süre, kalite, verimlilik gibi konularda iyileştirmeler sağlıyoruz. AR-GE'ye ciddi yatırım yapıyoruz. 2022'de 16 milyon 900 bin lira ayırdığımız AR-GE yatırımımızı 2023'te 34 milyon liraya çıkardık. Önümüzdeki dönemde de AR-GE çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek, Çilek'in sektördeki farkını ortaya koymaya ve temalı çocuk odalarındaki öncü pozisyonumuzu ve global yapımızı sürdürebilmek için çocukların düşlerine ilham verecek tasarımlar yapmaya devam edeceğiz."

Mobilya sektöründe ilk AR-GE merkezini kuran firma

Çilek Mobilya, 2015'te mobilya sektöründeki ilk AR-GE merkezini, 2017'de ise tasarım merkezini kurarak, alanında iki merkezi bir arada bulunduran ilk firma olma özelliğine sahip oldu. Üretim çalışmalarını sürdüren Çilek Mobilya, 50'den fazla ülkede 500'ün üzerinde satış noktasında çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.