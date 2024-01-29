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Yeni ürünleri ile Euroguss Fuarı’nda Can Metal teknoloji sergiledi

Yeşilova Holding şirketlerinden Can Metal, Almanya Nürnberg’de düzenlenen ve uluslararası döküm sektörün en büyük organizasyonu olan Euroguss Fuarı’nda, yenilikçi ürünlerini dünyanın beğenisine sundu.

Sektörel Haberler 29.01.2024, 18:31
Yeni ürünleri ile Euroguss Fuarı’nda Can Metal teknoloji sergiledi

Yeşilova Grubu’nun alüminyum döküm alanında faaliyet gösteren şirketi Can Metal, Euroguss 2024 Uluslararası Basınçlı Döküm İhtisas Fuarı’na katıldı. 16-18 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen fuar, en son üretim teknolojilerinin, ürün, süreç ve yeniliklerin sergilendiği platformlardan biri olarak gerçekleşti. Dünya yüksek basınçlı döküm sektörünü aynı çatı altında toplayan organizasyon, 40’a yakın ülkeden 620’den fazla katılımcıyı ağırladı.

Yeni iş bağlantılarının kurulması, son teknolojiler ve en güncel gelişmelerin paylaşıldığı fuarda Can Metal, alüminyum döküm endüstrisine yönelik yenilik ve operasyonel çözümlerini görücüye çıkardı. Can Metal’in özellikle otomotiv sektörü için geliştirdiği inovatif üretimler, fuarda ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

#Yeşilova Holding
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