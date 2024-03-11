UTİYAP ‘ihracat üssü’ gibi çalışıyor

UTİYAP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kula, “Türkiye’nin cari açığının kapanması için tek çaremiz ihracatın artırılması. Bu yüzden ihracat konusunda bir seferberlik var. Ülkemizde ihracat potansiyeli olup, bu konuda deneyimi olmayan ve dolayısıyla dış pazarlarla tanışamayan çok sayıda başarılı firma var. Amacımız; bir ihracat üssü vazifesi görerek, Türkiye’ye yeni ihracatçılar kazandırmak ve ihracat yapanların pazar imkanlarını geliştirmek yoluyla ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır” dedi.

İlk iş gezisinde başarılı sonuçlar

UTİYAP’ın ihracat odaklı çalışmalar gerçekleştireceğini söyleyen Kula, bu kapsamda ilk iş gezisini geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya ve Kosova’ya gerçekleştirdiklerini söyledi. Kula, “Bu iki ülke de potansiyel AB üyesi. Ortak tarihi bağlara sahibiz. Görüştüğümüz her kurumdan gerek dış ticaret, gerekse de yatırım anlamında davetler aldık. UTİYAP’la bu yönde işbirliğine açık olduklarını ifade ettiler” şeklinde konuştu. Kula, dış temaslara devam edeceklerini ve önümüzdeki aylarda Türki Cumhuriyetler’de bir “Uluslararası Ticaret Forumu” düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.