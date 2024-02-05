UİB’in ihracatı 2,9 milyar dolar

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “İhracatta geçen yıl yakaladığımız ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirdik. Dünya genelinde bölgesel anlamda yaşanan gelişmeler ile global belirsizlikler nedeniyle dış ticaret beklentilerinin düştüğü göz önünde bulundurulursa, üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla sürdürülen ihracat artışı başarının göstergesidir. İhracatçılar olarak üretmeye ve kıyasıya rekabetin yaşandığı dış pazarlarda satışlarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

OİB'in ihracatı Ocak ayında 2.4 milyar dolar

Ocak ayında ihracatını 2 milyar 407 milyon 135 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı önceki döneme göre yüzde 13’lük artışla 30 milyar 253 milyon 922 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB'in ihracatı Ocakta 105 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ocak ayında 104 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 278 milyon 68 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten Ocakta 69.3 milyon dolar ihracat

Ocak ayı ihracatı 69 milyon 301 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 942 milyon 88 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Ocak ayında 20.3 milyon dolar

Ocak ayında, 20 milyon 360 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 312 milyon 897 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten Ocakta 16.5 milyon dolarlık ihracat

Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik artışla 16 milyon 566 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 208 milyon 779 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.