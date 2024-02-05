UİB çevreci üretimde örnek oluyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP) çalışmaları kapsamında, ihracatçıların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasına hızlı uyumunu ve yeşil dönüşümünü sağlamak amacıyla, Ocak ayı içerisinde Bursa, Kocaeli ve İzmir’de 2’şer günlük yüz yüze olmak üzere toplamda 6 gün ve 277 kişilik katılım ile “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitimde SKDM ve izlenen standartlar kapsamında operasyonel süreçlerin yönetimi ve raporlama gereklilikleri detayları ile ele alındı. Örnek hesaplamalar, sera gazı envanteri ve sera gazı raporlaması ve içerikleri, doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarının hesaplama yöntemleri, hesaplamalarda kullanılan veri tabanları ve yazılımları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, AB Komisyonu tarafından paylaşılan iletişim excelinin imalatçılar/tedarikçiler tarafından kullanılması ve excel dosyasının doldurulması konusunda örnek uygulamalar gerçekleştirildi.

Gens Sertifikasyon, Denetim ve Belgelendirme Firması Çevre Mühendisi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi, İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Yasemin Buran Gül’ün sunumuyla Avrupa Birliği tarafından Birliğe bağlı ülkelere ihraç edilen ürünler yoluyla karbon kaçağını önlemek amacıyla yayınlanan ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ yönetmelikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.