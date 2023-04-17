TMB: İmar affı ülke gündeminden çıkarılmalı
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan “İnşaat Sektörü Analizi Raporu”nda sektördeki denetim sistemi mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, “Ülkenin gündeminden imar affı ve benzeri uygulamalar tümden çıkartılmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalıdır” ifadesi kullanıldı. Ülkede kentsel planlamanın depreme dayanıklı şekilde yapılmasının önemine işaret edilen raporda, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikalarının geliştirilmesi gerektiği bildirildi.
Raporda, inşaat sektörünün 2018-2019 döneminden bu yana iç ve dış ekonomik gelişmelerin etkisiyle küçüldüğünün altı çizilerek, 2022 yılı genelinde ise sektörün, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020’den daha derin bir daralma yaşadığı kaydedildi.