Tekstilde temiz üretim genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığınca, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tasarrufunun sağlanmasına yö­nelik “Tekstil Sektöründe Temiz Üre­tim Uygulamaları Genelgesi” yayımlandı.

Tekstil atık sularından kaynaklanan renk giderimi ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için tekstil işletme­lerinde boya banyo atık sularında renk giderimi yapılarak tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yeniden kulla­nılmasını sağlayan teknikler zorunlu oldu. Genelgeyle, su ve enerji tasarrufu için atık suların arıtıldıktan sonra mümkün olan alanlarda yeniden kul­lanımı istenirken, soğutma sularının ve kirletici yükü düşük olan atık sula­rın ayrı toplanması ve yeniden kulla­nılması da zorunlu tutuldu.

Su kaynaklarının kıt olduğu Orga­nize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) te-sislerin üretim için gerekli su ihtiyaçla­rının OSB’den temin edilmesi ve bura­lardaki atık su arıtma tesisi çıkış suları­nın yeniden kullanımı sağlanacak.

Genelgede, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tekstil te- sislerinde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tekstil tesisle­rinde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2026 tarihine kadar söz konusu tekniklerin uygulanacağı duyuruldu.