Tekstilde temiz üretim genelgesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi” ile hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması hedefleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tasarrufunun sağlanmasına yönelik “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi” yayımlandı.
Tekstil atık sularından kaynaklanan renk giderimi ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için tekstil işletmelerinde boya banyo atık sularında renk giderimi yapılarak tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yeniden kullanılmasını sağlayan teknikler zorunlu oldu. Genelgeyle, su ve enerji tasarrufu için atık suların arıtıldıktan sonra mümkün olan alanlarda yeniden kullanımı istenirken, soğutma sularının ve kirletici yükü düşük olan atık suların ayrı toplanması ve yeniden kullanılması da zorunlu tutuldu.
Su kaynaklarının kıt olduğu Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) te-sislerin üretim için gerekli su ihtiyaçlarının OSB’den temin edilmesi ve buralardaki atık su arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanımı sağlanacak.
Genelgede, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tekstil te- sislerinde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2026 tarihine kadar söz konusu tekniklerin uygulanacağı duyuruldu.
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