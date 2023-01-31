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Tekstilde temiz üretim genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi” ile hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması hedefleniyor.

Sektörel Haberler 31.01.2023, 00:08
Tekstilde temiz üretim genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığınca, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tasarrufunun sağlanmasına yö­nelik “Tekstil Sektöründe Temiz Üre­tim Uygulamaları Genelgesi” yayımlandı.

Tekstil atık sularından kaynaklanan renk giderimi ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için tekstil işletme­lerinde boya banyo atık sularında renk giderimi yapılarak tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yeniden kulla­nılmasını sağlayan teknikler zorunlu oldu. Genelgeyle, su ve enerji tasarrufu için atık suların arıtıldıktan sonra mümkün olan alanlarda yeniden kul­lanımı istenirken, soğutma sularının ve kirletici yükü düşük olan atık sula­rın ayrı toplanması ve yeniden kulla­nılması da zorunlu tutuldu.

Su kaynaklarının kıt olduğu Orga­nize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) te-sislerin üretim için gerekli su ihtiyaçla­rının OSB’den temin edilmesi ve bura­lardaki atık su arıtma tesisi çıkış suları­nın yeniden kullanımı sağlanacak.

Genelgede, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tekstil te- sislerinde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tekstil tesisle­rinde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2026 tarihine kadar söz konusu tekniklerin uygulanacağı duyuruldu.

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