Tekstilde fuar zamanı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) adına İTKİB Fuarcılık A.Ş iş birliğiyle düzenlenen ve dünyadan alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 6-8 Mart tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşuyor.

Sektörün iş ajandasındaki en önemli organizasyonlardan Texhibition, firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini de katılımcı ve ziyaretçilerine sunuyor. Kumaş ve tekstil aksesuar firmalarından oluşan 400’ün üzerinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 20 binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getiriyor.

Fuara geçen yıl Bursa’dan 95 firma katılmıştı. Bursalı firmalar, yenilikçi ürünleri ile son trendlerini stantlarda sergilemişlerdi.

Burtex 5-7 Mart’ta

Tekstil sektöründe Türkiye’nin lider şehirlerinden Bursa’nın tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı zenginliği tüm dünyaya tanıtmak ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Bursa Textile Show (Burtex) Fuarı da, bu hafta yapılacak diğer bir önemli fuar. Sektör liderlerini bir araya getiren fuar, 5- 7 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.