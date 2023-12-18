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Tekstil sektörü “kümelenecek”

Tekstil sektöründe döngüsel ekonomi işbirliği oluşturmak, AR-GE alanında işbirliğini güçlendirmek, daha verimli üretim yapmak ve rekabetçi pazarlara erişimi sağlamak amacıyla “Yeşil ve Dijital Tekstil Ekosistemi Kümelenmesi” oluşturuluyor.

Sektörel Haberler 18.12.2023, 16:01
Tekstil sektörü “kümelenecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Kümelenme Destek Programı” kapsamında hem tekstil sektöründeki firmaların yeşil dönüşümünün sağlanması hem de AB Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesine uyumlarının artırılması için çalışmalar yoğunlaştı. Bu sürecin önemli bir tamamlayıcısı olarak dijital ve yalın dönüşümlerin de desteklenmesiyle sektörün rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek dünya ihracatından daha fazla pay alması hedefleniyor.

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