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Tekstil sektörü bir araya geldi

BTSO’ya bağlı pamuklu dokuma imalatı, boya, baskı, apre ve kaplama işleri ile iplik ve kumaş ürünleri ticareti sektöründe faaliyet gösteren firmalar bir araya geldi.

Sektörel Haberler 18.12.2023, 16:03
Tekstil sektörü bir araya geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 15., 17. ve 39’uncu meslek komitelerinin ‘Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’nı gerçekleştirildi. Toplantıda küresel pazarlardaki daralma ve yüksek maliyetler nedeniyle son dönemde rekabet gücü zayıflayan sektörün finansmana erişimden istihdam desteklerine, vergi düzenlemelerinden tanıtım ve markalaşmaya kadar öncelikli talepleri ve beklentilerini değerlendirildi.

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