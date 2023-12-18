banner34

banner6

Son Dakika

Tedarikçiler ile müşteriler buluştu

BUTEXCOMP Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı kapsamında Bursa’da teknik tekstil sektörüne vizyon kazandıracak çalıştay gerçekleştirildi.

Sektörel Haberler 18.12.2023, 16:02
Tedarikçiler ile müşteriler buluştu

Etkinlik ile BUTEXCOMP projesi kapsamında kurulacak Teknik Tekstil ve Malzemeler Prototipleme ve Uygulama Merkezi’nin kullanımının yaygınlaştırılması ve firmalar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18