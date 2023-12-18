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Tedarikçiler ile müşteriler buluştu
BUTEXCOMP Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı kapsamında Bursa’da teknik tekstil sektörüne vizyon kazandıracak çalıştay gerçekleştirildi.
Sektörel Haberler 18.12.2023, 16:02
Etkinlik ile BUTEXCOMP projesi kapsamında kurulacak Teknik Tekstil ve Malzemeler Prototipleme ve Uygulama Merkezi’nin kullanımının yaygınlaştırılması ve firmalar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlandı.
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