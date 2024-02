TechXtile Start Up Challenge’da finalistler belli oldu

Türkiye’nin tekstil dikeyli girişimcilik programı TechXtile Start Up Challenge’da finale bir adım kaldı. Bu yıl beşinci kez düzenlenen programda yoğun bir eğitim ve eleme sürecinden geçen girişimciler finale kalabilmek için Değerlendirme Kuruluna sunumlarını yaptılar. Türkiye’nin önde gelen ve alanlarında isim yapmış kişilerden oluşan jüri üyelerinin projelere yönelik sorularını da cevaplayan girişimciler, finale kalmak için büyük gayret gösterdiler.

Fikir aşamasındaki girişimleri kapsayan Level Up kategorisinde 10, Girişimleri ticarileşme aşamasında olan fikirlerin yer aldığı Scale Up kategorisinde ise 9 proje jüriden geçer not alarak finalde birincilik için yarışma şansını yakaladılar.

Büyük final 5 Mart 2024’te

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile Start Up Challenge ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde girişimcilik ekosistemini oluşturmak ve girişimcileri sektöre kazandırmak istedikleri belirtti.

Her iki kategoride finale kalan girişimciler, 5 Mart 2024 tarihinde ödüllerine kavuşacaklar.

TechXtile Start-Up Challenge’ın Level-Up Kategorisinde Finale Kalan 10 Proje

Ecoshieldpro (Çevre Dostu Koruyucu Giysi Tasarımı) ElectroDr - EMF Koruyucu Tekstil Leatver MeryoMela Pilotlara Yönelik İç Giysi Tasarımı Red Tag - Co2 Salınımı-Su Tüketimi Bilgi Etiketi ve Mobil Uygulama Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi TextID Üniforma Marketi Wapp

TechXtile Start-Up Challenge’ın Scale-Up Kategorisinde Finale Kalan 9 Proje