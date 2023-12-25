Sera gazlarının azaltılması hedefleniyor

BTÜ ve BUÜ akademisyenlerinin, tavukçuluk ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelerden salınan kirletici gazların azaltılmasına destek vermeyi amaçlayan projesinin, patent başvuru devir işlemi yapıldı. Böylelikle BTÜ, içerisinde araştırmacı olarak öğretim üyesi bulundurduğu projenin yüzde 20’lik patent hakkını almış oldu. Tavuk kümeslerinin iç ortam havasında bulunan kirletici gazların mikroalg kültürlerinin bulunduğu fotobiyoreaktör sistemler ile azaltılmasını inceleyen proje ile hayvansal üretimden kaynaklanan kirletici sera gazlarının mikroalgler ile azaltılmasını sağlayan özgün bir biyoteknolojik sistem geliştirilmesi hedefleniyor.