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Savunma sanayinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi
Sektörel Haberler 10.01.2023, 00:03
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın “Savunma Sanayii 2023 Hedefleri” başlıklı basın toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu’nun katılımıyla Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin “güçlenen Türkiye’nin yükselen yıldızı” haline geldiğini belirterek, “2022 ihracat rakamlarını beklediğimiz ölçüde yakaladık ve aştık. 2023 için 6 milyar doları gözümüze kestiriyoruz, çok daha üstü de olabilir” dedi.
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