Savunma sanayinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan­lığı’nın “Savunma Sanayii 2023 Hedefleri” baş­lıklı basın toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu’nun katılımıyla Tekno­park İstanbul’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İs­mail Demir, savunma sanayisinin “güçlenen Tür­kiye’nin yükselen yıldızı” haline geldiğini belirterek, “2022 ihracat rakamlarını beklediğimiz ölçüde yaka­ladık ve aştık. 2023 için 6 milyar doları gözümüze kes­tiriyoruz, çok daha üstü de olabilir” dedi.