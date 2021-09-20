RUMELİSİAD’dan  Bulgaristan çıkarması

RUMELİSİAD, Bulgaristan temasları kapsamında ilk olarak Filibe’ye giderek, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’yü ziyaret etti. RUMELİSİAD’ın bir sonraki durağı ise Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) oldu. BULTİŞ ve RUMELİSİAD üyeleri, ortak ticari hedefler ve yatırım olanaklarıyla ilgili konuları masaya yatırırken, ikili iş görüşmelerine de imza attı. Görüşmelerin ardından iki heyet de BULTİŞ üyesi firmaları ziyaret ederken, bu kapsamda merkez fabrikası Bursa’da olan Aktaş Holding’in, Bulgaristan’daki fabrikası Techno Aktaş’a da bir ziyaret gerçekleştirildi.

Alinur Aktaş’la da görüştüler

Öte yandan RUMELİSİAD, Filibe’deki temasları esnasında bölgede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la da bir araya geldi. RUMELİSİAD’ın Bulgaristan temasları kapsamındaki bir diğer ziyaret durağı ise Sofya oldu. Burada RUMELİSİAD üyeleri, Sofya Belediyesi ve Sofya Yatırım Ajansı yetkilileriyle bir araya gelerek, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

“Fırsatları önemsiyoruz”

Ziyaretlere ilişkin konuşan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Bulgaristan’a yapılacak yatırımları fazlasıyla önemsediklerini vurguladı. Alp, “Bulgaristan-Türkiye ilişkileri ticari anlamda büyük potansiyele sahip. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. RUMELİSİAD olarak, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek en büyük hedefimiz. Bulgaristan-Türkiye iş birlikleri, uluslararası ticaretimizin gelişmesinde büyük bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

