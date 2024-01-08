OXODES, 110 bin Dolar yatırım aldı

ULUTEK Teknopark şirketlerinden OXODES, ilk yatırım turu kapsamında yatırımcılar ile yoğun görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Genç girişimciler, yakın zamanda kapanacak yatırım turunun akabinde geliştirdikleri yüksek teknolojik çözümlerin ihracat çalışmalarına da hız katacağına inanıyor.

OXEDOS kurucu ortağı ve BUÜ Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel; “Hızlı ve hatasız üretimi mümkün kılan satışa hazır teknolojik çözümlerimiz ile ülke ekonomisine önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. İlk yatırım turumuzun kapanmasından sonra ihracat çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yeni nesil Türk teknoloji şirketi olarak, Endüstri 4.0 alanında global bir marka olma hedefimiz için tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.